فردا آخرین روز ماه صفر، سالروز شهادت امام مهربانی‌ها و ولی نعمت ایرانیان امام رضا (ع) است. امامی که آرامگاه نورانی‌اش امروز در مشهد مقدس، قبله‌گاه قلوب میلیون‌ها دلداده از ایران و سراسر جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،این روز‌ها دل‌های عاشقان زیادی روانه مشهدالرضاست.

مشهد هم آماده میزبانی از دلدادگان امام رئوف است.

برای حمل و نقل عزداران رضوی قطار شهری و اتوبوسرانی هم از امروز رایگان شده است.

پیش بینی می‌شود در دهه پایانی ماه صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر با پای پیاده به مشهد الرضا مشرف شوند.

هزار و ۸۰۰ ایستگاه صلواتی هم برای خدمت رسانی به زائران امام رئوف دایر شده است.