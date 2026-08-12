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فردا آخرین روز ماه صفر، سالروز شهادت امام مهربانیها و ولی نعمت ایرانیان امام رضا (ع) است. امامی که آرامگاه نورانیاش امروز در مشهد مقدس، قبلهگاه قلوب میلیونها دلداده از ایران و سراسر جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،این روزها دلهای عاشقان زیادی روانه مشهدالرضاست.
مشهد هم آماده میزبانی از دلدادگان امام رئوف است.
برای حمل و نقل عزداران رضوی قطار شهری و اتوبوسرانی هم از امروز رایگان شده است.
پیش بینی میشود در دهه پایانی ماه صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر با پای پیاده به مشهد الرضا مشرف شوند.
هزار و ۸۰۰ ایستگاه صلواتی هم برای خدمت رسانی به زائران امام رئوف دایر شده است.