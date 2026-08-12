فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف بیش از ۹۳ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک توسط ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری، درباره این خبر اظهارکرد: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی یزد هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک و آن را به منظور بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از کامیونت، ۹۳ کیلو و ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع تریاک را کشف و در این خصوص یک قاچاقچی را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: قاچاقچی دستگیر شده که محموله تریاک را از شرق کشور بارگیری و قصد انتقال به تهران را داشت به مراجع قضائی تحویل داده شد.