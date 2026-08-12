به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آخرین فرستاده خدا با پیام خود، زنجیر‌های جهل و نادانی را شکست و نور ایمان را در دل‌ها افروخت.

حضرت محمد (ص) شخصیت بی تکرار جهان اسلام است که با صبر و استقامت، اصول انسانی و اخلاقی را به بشریت آموخت و وحدت و همدلی را به یادگار گذاشت.

بیست و هشتم صفر عزادار امام حسن مجتبی (ع) امام غریب و بی زائر بقیع هم هستیم.

امامی که تجلی‌گاه صبر و فضیلت بود و در روز‌های طوفانی صدر اسلام همچون بازویی پرتوان از کیان اسلام و مسلمین دفاع کرد.

در سالروز غروب غریبانه خاتم انبیا وکریم آل الله آنچه مهم است ادامه دادن سیره این دو گوهر آفرینش است.