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با هدف تسریع در اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب شهرهای سین، ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل شبکه فاضلاب شهرستان برخوار جذب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده مردم شاهینشهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی از جذب ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات ماده ۵۶ برای تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب شهرها و روستاهای شهرستان برخوار خبر داد.
حسینعلی حاجیدلیگانی در جریان بازدید از شبکه جمعآوری فاضلاب شهرهای برخوار با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تأمین اعتبار طرح های فاضلاب شهرستان برخوار افزود: این اعتبار با هدف تسریع در اجرای شبکه جمعآوری فاضلاب شهرهای سین، شاپورآباد، حبیبآباد و کمشچه و روستاهای محسنآباد و علیآباد ملاعلی اختصاص یافته است.
وی گفت: با توجه به تکمیل خط انتقال فاضلاب در شهرستان، امیدواریم با همکاری شرکت آب و فاضلاب و سایر دستگاههای شهرستان، روند اجرای این طرح ها شتاب بیشتری بگیرد و شاهد تکمیل شبکه جمعآوری فاضلاب در شهرها و روستاهای هدف باشیم.