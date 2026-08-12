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مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت، گفت:کادر سلامت با وجود دشواریهای موجود در دوران جنگ، مسئولیت خود در قبال سلامت مردم را دنبال کردند که این ایستادگی از سرمایههای ارزشمند نظام سلامت کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ داود شمس بعنوان نماینده تام الاختیار معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در دیدار با رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، با اشاره به بازدید تیم ارزیابی وزارت بهداشت از مراکز درمانی آسیبدیده در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی همچون همیشه بویژه در شرایطی دشوار و همزمان با شرایط جنگی و گرمای شدید، ارائه خدمت به مردم را استمرار بخشیدهاند.
وی افزود: در جریان حملات اخیر، کارکنان نظام سلامت علاوه بر نگرانی درباره امنیت خود، دغدغه امنیت خانوادههایشان را نیز داشتند، اما این شرایط مانع از ادامه خدمترسانی آنان نشد و کادر سلامت با وجود دشواریهای موجود، مسئولیت خود در قبال سلامت مردم را دنبال کردند که این ایستادگی از سرمایههای ارزشمند نظام سلامت کشور است.
مدیرکل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به نیازهای حرفهای و رفاهی کارکنان نظام سلامت، توسعه زیرساختهای رفاهی را یکی از محورهای مورد توجه وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: ایجاد و توسعه مجموعههای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و رفاهی و همچنین تقویت ظرفیتهای اقامتی کارکنان، با هدف ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و افزایش دسترسی کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی به این امکانات در حال پیگیری است.
شمس در ادامه با اشاره به ضرورت تقویت آمادگی مراکز درمانی، بازسازی و نوسازی آمبولانسهای بیمارستانی را از دیگر محورهای مورد پیگیری وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: با توجه به هزینههای بالای نگهداری و بازسازی آمبولانسها، اجرای برنامه اورهال و بازگرداندن آمبولانسهای بیمارستانی به چرخه خدمت میتواند ضمن افزایش عمر عملیاتی این ناوگان، ظرفیت جابهجایی بیماران و پشتیبانی حملونقل مراکز درمانی را نیز تقویت کند.
گفتنی است دکتر شمس در جریان سفر به خوزستان از بیمارستان سلامت اهواز و مراکز درمانی دزفول بازدید کرد. همچنین تیم ارزیابی وزارت بهداشت طی دو روز از بیمارستان امام علی (ع) در اندیمشک و بیمارستانهای شهید بقایی ۲، آیتالله کرمی و ابوذر اهواز که در جریان جنگ اخیر دچار خسارت و آسیبدیدگی شدهاند، بازدید و وضعیت این مراکز را بررسی کردند.