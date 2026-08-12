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زلزله در موساد

پس لرزه شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در برابر جمهوری اسلامی ایران، هنوز هم ادامه دارد؛ شماری از مقام‌های ارشد موساد برکنار شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۱۸:۰۳
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برچسب ها: موساد ، رئیس موساد ، رژیم صهیونیستی
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