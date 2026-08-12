روایتی ماندگار از شهید پور کریم جوان دهه هفتادی که قله‌های ایثار، حماسه و شهادت را در راه دفاع از کیان انقلاب اسلامی پیمود و با خون خود سطر سطر تاریخ مرز و بوم اسلامی را نگاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، در روز‌هایی که دشمن آمریکایی_صهیونی میهن اسلامی، منازل مردم و اماکن نظامی را هدف گرفته بود شهید هادی پور کریم از مهندسان هوا فضای سپاه با شجاعت و مردانگی پای لانچر ایستاد و ضربات مهلکی را به دشمن آمریکایی _صهیونی وارد کرد و سرانجام در ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ مزد زحماتش را گرفت و به فیض شهادت نایل گشت.