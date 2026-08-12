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کارشناس هواشناسی لرستان از ماندگاری هوای گرم در این استان در ۴۸ ساعت آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان اظهار داشت: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز چهارشنبه و تا اوایل هفته آینده جو منطقه نسبتاً آرام است.
راضیه پیله وران گفت: در این مدت برای همه نقاط بهویژه در ساعات بعدازظهر پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه قابلملاحظه و نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی لرستان، افزود: از نظر نوسانات دمایی در ۴۸ ساعت آینده ضمن ماندگاری هوای گرم، تغییراتی در روند دماها مشاهده نمیشود؛ لذا صرفهجویی در مصرف آب و برق به همگان توصیه میشود.