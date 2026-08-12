استاد ایرج خواجه‌امیری، هنرمند پیشکسوت و از چهره‌های شناخته‌شده موسیقی ایران در سن ۹۴ سالگی، دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا خواجه امیری پسر عموی استاد ایرج در بادرود گفت: استاد ایرج خواجه‌امیری، هنرمند پیشکسوت و از چهره‌های شناخته‌شده عرصه موسیقی ایران پس از طی یک دوره بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

استاد ایرج خواجه‌امیری از هنرمندان سرشناس کشور و از چهره‌های ماندگار موسیقی ایران بود که سال‌ها در عرصه هنر و موسیقی فعالیت داشت.

استاد ایرج خواجه‌امیری اهل خالدآباد از توابع شهرستان نطنز است.

حسین خواجه‌امیری مشهور به «ایرج»، ۱۱ دی ۱۳۱۱ در شهر خالدآباد از توابع شهرستان نطنز در خانواده‌ای هنرمند چشم به جهان گشود و از کودکی با موسیقی و آواز آشنا شد و نزد پدرش و استادان تعزیه، ردیف و دستگاه‌های موسیقی ایرانی را فراگرفت.

خواجه‌امیری پس از حضور در مکتب استاد ابوالحسن صبا، در دهه ۱۳۳۰ به رادیو راه یافت و در سال ۱۳۳۶ در برنامه «گل‌ها» حضور پیدا کرد. این خواننده خوش آواز در چند دهه فعالیت هنری، با صدای قدرتمند و وسعت صوتی کم‌نظیر خود به یکی از چهره‌های ماندگار آواز و موسیقی ایران تبدیل شد.

ایرج خواجه‌امیری که از سوی علاقه‌مندان موسیقی با عنوان «پهلوان آواز ایران» شناخته می‌شود، در طول فعالیت هنری خود آثار و آوازهای متعددی اجرا کرد و همکاری با شماری از برجسته‌ترین آهنگسازان و نوازندگان موسیقی ایران را در کارنامه دارد. او همچنین پدر احسان خواجه‌امیری، خواننده شناخته‌شده کشور، است.