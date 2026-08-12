اداره هوانوردی فدرال آمریکا از جذب بیش از ۲ هزار گیمر برای آموزش و استخدام به عنوان کنترل‌کننده ترافیک هوایی خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقام‌های اداره هوانوردی فدرال آمریکا می‌گویند مهارت‌هایی مانند تصمیم‌گیری سریع، حل مسئله، حفظ تمرکز و انجام هم‌زمان چند وظیفه که در بسیاری از بازی‌های ویدیویی تقویت می‌شوند، می‌توانند برای فعالیت در برج‌های مراقبت پرواز کاربرد داشته باشند.

کمبود شدید نیروی کنترل‌کننده ترافیک هوایی در آمریکا، یکی از بحران‌های ساختاری و طولانی مدت نظام هوانوردی این کشور است.

کمبود نیروی انسانی در بخش کنترل ترافیک هوایی فرودگاه‌های آمریکا در سال‌های اخیر موجب لغو یا تاخیر در پرواز‌ها شده است.