استاندار آذربایجان غربی، با تأکید بر ضرورت تحول در ساختار تجارت مرزی، از برنامه‌ریزی برای بازگشایی دو مرز جدید در شهرستان‌های سلماس و چالدران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رضا رحمانی در نشست راهبردی بررسی راهکارهای تسهیل امور بازرگانی و لجستیک کالا در مرز بازرگان، با تبیین نقش حیاتی این مرز در اقتصاد ملی، تصریح کرد: ظرفیت‌های بازرگان فراتر از مرزهای استانی بوده و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور کشور از چالش‌های اقتصادی ایفا کند.

نوسازی زیرساخت‌ها و رقابت با طرف مقابل

استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از وضعیت موجود زیرساخت‌ها، تصریح کرد: گمرک بازرگان از نظر سخت‌افزاری نیازمند اصلاحات بنیادین است تا بتواند با حجم بالای تردد و جایگاه بین‌المللی خود همخوانی داشته باشد.» وی با مقایسه وضعیت مرز، افزود: «در حالی که در سمت دیگر مرز (گمرک گوربولاغ ترکیه) سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای صورت گرفته، لازم است در سمت ایرانی نیز توسعه زیرساختی با نگاهی جدی و متناسب با اهمیت منطقه دنبال شود.

توسعه اقتصادی مرزنشینان و ظرفیت‌های گردشگری

رحمانی در ادامه با اشاره به اهمیت معیشت ساکنان مرزی افزود: بیش از ۴۰ هزار نفر دارای کارت مرزنشینی هستند و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی آنان باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

وی همچنین از پتانسیل منحصر‌به‌فرد «چشمه ثریا» برای توسعه گردشگری یاد کرد و تأکید نمود که باید از این ظرفیت طبیعی برای رشد اقتصادی منطقه برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.