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«نورمحمد سلیمانی» جانباز سرافراز ۷۰ درصد شهرستان الشتر پس از سالها تحمل رنج و درد ناشی از جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهید نورمحمد سلیمانی، جانباز ۷۰ درصد، در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۵ در شهرستان الشتر دیده به جهان گشود.
وی در دوران دفاع مقدس به عنوان نیروی بسیجی در جبهههای حق علیه باطل حضور یافت و در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی کرخه، بر اثر موج انفجار دچار مجروحیت و آسیبهای ناشی از آن گردید و به افتخار جانبازی نائل آمد.
این جانباز سرافراز، سالیان متمادی آثار و عوارض ناشی از مجروحیت دوران دفاع مقدس را تحمل کرد و با صبر، ایثار و استقامت، یاد و خاطره رزمندگان و شهدای والامقام دفاع مقدس را زنده نگه داشت.
سرانجام پس از سالها تحمل عوارض و مشکلات ناشی از مجروحیت، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در بیمارستان خاتمالانبیا (ص) به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در پیامی شهادت «نورمحمد سلیمانی» جانباز سرافراز ۷۰ درصد در شهرستان الشتر را تسلیت گفت.
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید سلیمانی فردا پنج شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۰ صبح در گلزار شهدای الشتر برگزار خواهد شد.
از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان سلسله دعوت شده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمانهای شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند و با این شهید والامقام وداعی باشکوه داشته باشند.