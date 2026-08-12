به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شهید نورمحمد سلیمانی، جانباز ۷۰ درصد، در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۵ در شهرستان الشتر دیده به جهان گشود.

وی در دوران دفاع مقدس به عنوان نیروی بسیجی در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت و در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی کرخه، بر اثر موج انفجار دچار مجروحیت و آسیب‌های ناشی از آن گردید و به افتخار جانبازی نائل آمد.

این جانباز سرافراز، سالیان متمادی آثار و عوارض ناشی از مجروحیت دوران دفاع مقدس را تحمل کرد و با صبر، ایثار و استقامت، یاد و خاطره رزمندگان و شهدای والامقام دفاع مقدس را زنده نگه داشت.

سرانجام پس از سال‌ها تحمل عوارض و مشکلات ناشی از مجروحیت، در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در بیمارستان خاتم‌الانبیا (ص) به فیض عظیم شهادت نائل آمد و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.



مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان در پیامی شهادت «نورمحمد سلیمانی» جانباز سرافراز ۷۰ درصد در شهرستان الشتر را تسلیت گفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری شهید سلیمانی فردا پنج شنبه ۲۲ مرداد ساعت ۱۰ صبح در گلزار شهدای الشتر برگزار خواهد شد.

از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان سلسله دعوت شده است تا با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به آرمان‌های شهدا و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به نمایش بگذارند و با این شهید والامقام وداعی باشکوه داشته باشند.