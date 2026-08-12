به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمود مرداوی»، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای از اهالی روستای قصره در جنوب شرق نابلس و ساکنان روستاها و شهرک‌های اطراف خواست تا برای حمایت از خانواده‌هایی که در محاصره و معرض تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست قرار دارند، متحد شوند و حضور میدانی خود را در اطراف این روستا تقویت کنند.

مرداوی با اشاره به تشدید حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای قصره، تأکید کرد که آنچه در این منطقه می‌گذرد، تلاشی تازه برای تحمیل کوچ اجباری، ایجاد رعب و وحشت و مجبور کردن فلسطینیان به ترک سرزمین خود است. وی ایستادگی اهالی و پایبندی آنان به خانه و زمینشان را قدرتمندترین پاسخ به این طرح‌ها دانست.

این رهبر حماس ضمن تمجید از پایداری اهالی قصره و دیگر ساکنان کرانه باختری که روزانه با تعرض شهرک‌نشینان مواجه‌اند، خواستار تقویت کمیته‌های حفاظت و پشتیبانی برای حمایت از ساکنان و افزایش توان آنان برای ماندن در سرزمین خود شد.

مرداوی در ادامه با تأکید بر ضرورت وحدت موضع رسمی، گروه‌های فلسطینی و مردم، اظهار داشت که همبستگی میان روستاها و شهرک‌ها، سدی در برابر طرح‌های شهرک‌سازی و کوچ اجباری محسوب می‌شود و باید تحرکات ملی و مردمی تا توقف کامل تعرضات شهرک‌نشینان ادامه یابد.

روستای قصره در جنوب شرق نابلس، یکی از مناطق حساس کرانه باختری است که در ماه‌های اخیر به شدت مورد تعرض شهرک‌نشینان صهیونیست قرار گرفته است. این روستا به دلیل نزدیکی به شهرک‌های صهیونیستی منطقه، همواره صحنه درگیری‌های میان ساکنان فلسطینی و شهرک‌نشینان صهیونیست بوده است.

شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری با حمایت نظامیان رژیم اشغالگر، به طور مداوم به روستاها و شهرهای فلسطینی تعرض کرده، با تخریب منازل، ایجاد محدودیت‌های شدید و تهدید ساکنان، تلاش می‌کنند فلسطینیان را به ترک خانه‌هایشان وادار کنند.

طرح‌های کوچ اجباری و تغییر چهره جمعیتی کرانه باختری، یکی از سیاست‌های قدیمی رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی و کاهش جمعیت فلسطینی در مناطق اشغالی محسوب می‌شود.