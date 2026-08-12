تا پایان هفته، در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان، افزایش ابر و احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای و خیزش گردوخاک وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از فعالیت سامانه همرفتی به ویژه در نواحی جنوب استان طی امروز خبرداد.

مینا معتمدی گفت: ناپایداری‌های همرفتی به صورت رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید طی امروز در جنوب استان به ویژه در ارتفاعات دهاقان، سمیرم، شهرضا و جنوب نایین پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، همچنین از امروز تا پایان هفته، در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان، افزایش ابر و احتمال وقوع تندبادهای لحظه‌ای و خیزش گردوخاک وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: کاشان با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر و و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.

معتمدی اضافه کرد: دمای شهر اصفهان مرکز استان نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.