مدیرکل بهزیستی خوزستان از آغاز پویش شکرانه خرمن نخل با هدف جمع‌آوری رطب و خرمای کشاورزان و خیرین و حمایت از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش بهزیستی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مهران کریمیان گفت: این پویش از ۲۵ مرداد تا ۱۵ مهرماه برگزار می‌شود و طی آن نیکوکاران، کشاورزان و عموم مردم می‌توانند بخشی از محصول رطب و خرمای خود را برای کمک به خانواده‌های نیازمند و جامعه هدف بهزیستی اختصاص دهند.

وی افزود: اجرای این پویش با همکاری جهاد کشاورزی، اتحادیه نخل‌داران و دهیاری‌های استان انجام می‌شود و این مجموعه‌ها در اطلاع‌رسانی، جلب مشارکت کشاورزان و خیرین و تسهیل جمع‌آوری و انتقال کمک‌های غیرنقدی نقش خواهند داشت.

مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به ظرفیت گسترده استان خوزستان در تولید خرما گفت: نخلستان‌های خوزستان علاوه بر ظرفیت اقتصادی، بخشی از فرهنگ و هویت مردم این استان هستند و امروز می‌توانند با مشارکت کشاورزان و خیرین، سهمی در تامین نیاز‌های خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی داشته باشند.

وی بیان کرد: شکرانه خرمن نخل، فرصتی برای تبدیل بخشی از برکت نخلستان‌های خوزستان به لبخند و امید در سفره خانواده‌های نیازمند است و امیدواریم کشاورزان، تولیدکنندگان، خیرین و مردم نوع‌دوست استان با مشارکت در این پویش، یاریگر بهزیستی باشند.

کریمیان با بیان اینکه این پویش در قطب‌های خرمای استان اجرا می‌شود، اظهار کرد: آبادان، خرمشهر، شادگان، اهواز، دشت آزادگان، حمیدیه، کارون، باوی، هندیجان، ماهشهر، امیدیه، بهبهان، رامهرمز، شوش، شوشتر و دزفول از شهر‌های هدف این پویش هستند.

وی تصریح کرد: خیرین و کشاورزان می‌توانند محصول رطب و خرمای خود را به پویش اهدا کنند و در صورت تمایل، با فروش محصول و اختصاص حاصل فروش به پویش نیز در حمایت از خانواده‌های نیازمند مشارکت داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان در ادامه راه‌های مشارکت نقدی را اعلام کرد و گفت: کمک‌های نقدی حاصل از فروش محصول یا سایر کمک‌های خیرخواهانه از طریق درگاه مشارکت‌های مردمی به نشانی http://Mosharakat.behzisti.ir، کارت مجازی به شماره ۶۳۶۷، ۹۵۷۰، ۷۲۷۲، ۳۲۹۴، شماره حساب ۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، شماره شبا IR ۰۹۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹ و کد دستوری #۲۲۲۵۰*۶۶۵۵* قابل انجام است.

وی تاکید کرد: تمامی کمک‌های نقدی و غیرنقدی این پویش در مسیر حمایت از خانواده‌های نیازمند تحت پوشش بهزیستی خوزستان هزینه خواهد شد.

کریمیان با دعوت از مردم، کشاورزان و خیرین برای پیوستن به این پویش گفت: از دل نخلستان، رطب و خرمای شما میهمان سفره‌های بهزیستی می‌شود، بیاییم با مهربانی، خرمن نخلستان را به سفره نیازمندان گره بزنیم.

پویش «شکرانه خرمن نخل» از ۲۵ مرداد تا ۱۵ مهرماه در ۱۶ شهرستان هدف برای حمایت از خانواده‌های تحت پوشش بهزیستی خوزستان اجرا می‌شود.