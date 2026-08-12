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رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان از جان باختن سه شهروند زنجانی در تصادف جادهای طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سه شهروند زنجانی در دو فقره تصادف جادهای جان خود را از دست دادند.
سرهنگ محمدحسن خلجی با اشاره به آخرین وضعیت جادههای استان، افزود: یکی از این حوادث در محور قیدار - ابهر رخ داد که در آن سه دستگاه خودروی سواری با یکدیگر برخورد کردند و دو نفر جان خود را از دست دادند.
وی اضافه کرد: حادثه دیگر در آزاد راه زنجان به قزوین رخ داد، فردی که برای تعویض لاستیک خودرو در حاشیه آزادراه توقف کرده بود، به طور کامل خودرو را از مسیر عبور کنار نکشیده بود که یک دستگاه نیسان با وی برخورد کرد و این حادثه نیز منجر به فوت یک نفر شد.
خلجی با بیان اینکه هر سه جان باخته حوادث ۲۴ ساعت گذشته بومی استان زنجان بودند، تاکید کرد: این موضوع نشان میدهد متاسفانه گاهی مردم بومی استان در رعایت نکات ایمنی جادهای سهلانگاری میکنند، در حالی که مسافران و رانندگان عبوری توجه بیشتری به مقررات و توصیههای ایمنی دارند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به جزییات یکی از تصادفات روز گذشته گفت: در این حادثه، راننده در حال حرکت در مسیر بوده که ناگهان خودرو به سمت وسیله نقلیه مقابل منحرف شده است که بر اثر آن راننده و پسرش در دم جان باختند.
خلجی درباره حادثه آزاد راه زنجان نیز تاکید کرد: توقف در حاشیه آزادراه همواره خطرناک است و رانندگان در صورت بروز نقص فنی یا پنچری باید خودرو را تا حد امکان و به طور کامل از مسیر عبور وسایل نقلیه خارج کنند.
وی تاکید کرد: توقف در حاشیه آزادراه خطرناک است، اما در این حادثه یاد شده، خودرو کامل از مسیر کنار کشیده نشده بود و بخشی از بدن فرد نیز در سمت جاده قرار داشته است که متاسفانه با برخورد یک دستگاه نیسان، جان خود را از دست داد.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر، پرهیز از سبقت و تغییر مسیرهای ناگهانی و همچنین رعایت اصول ایمنی هنگام توقف در جادهها، به ویژه آزادراهها، از مهمترین توصیههای پلیس به رانندگان است.
خلجی تاکید کرد: با توجه به افزایش تردد در تعطیلات، از رانندگان درخواست میکنیم با صبر و حوصله، آمادگی ذهنی و رعایت کامل مقررات رانندگی کنند تا شاهد حوادث تلخ و از دست رفتن جان هموطنان نباشیم.
وی با اشاره به افزایش تردد در تعطیلات پیشرو، از رانندگان خواست با آمادگی کامل ذهنی وارد جاده شوند چراکه رانندگی نیازمند تمرکز و هوشیاری است و رانندگان باید با دقت و احتیاط بیشتری در جادهها تردد کنند.