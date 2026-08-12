نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تکمیل و بهره‌برداری از بخش رادیوتراپی بیمارستان رازی ایلام تأکید کرد و گفت: این مطالبه جدی مردم باید در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسدالله چراغی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ساعت ۲۲ مرکز ایلام، بر ضرورت تکمیل و بهره‌برداری از بخش رادیوتراپی بیمارستان رازی شهر ایلام تأکید کرد.

وی گفت: تأمین این مطالبه جدی مردم باید در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت پیگیری شود و این طرح نباید بیش از این به تأخیر بیفتد.

چراغی افزود: احداث و تکمیل بخش رادیوتراپی یکی از مطالبات به‌حق مردم استان است و با توجه به ظرفیت‌های نفتی ایلام، انتظار می‌رود وزارت نفت به مسئولیت اجتماعی خود در قبال مردم عمل کند.

نماینده مردم استان در مجلس گفت: بارها از طریق تریبون مجلس و همچنین در دیدارهای حضوری، نسبت به کوتاهی در اجرای این پروژه و تضییع حقوق مردم ایلام هشدار داده‌ایم و تحت هیچ شرایطی از پیگیری این مطالبه عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

وی همچنین از پیگیری موضوع در سطح ملی خبر داد و گفت: به‌عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان، با همراهی دو نماینده دیگر، موضوع را تا حصول نتیجه در سطح ملی دنبال خواهیم کرد.