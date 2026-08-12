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آیین وداع و تشییع پیکر شهید والامقام بهروز مصلحیان از شهدای تازه تفحص شده، فردا و پس فردا ۲۲ و ۲۳ مرداد در شهرستان کازرون برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید بهروز مصلحیان از شهدای تازه تفحص شده دوران هشت سال دفاع مقدس ، فردا و پس فردا در کازرون برگزار میشود.
مراسم وداع با این شهید والامقام فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ در میدان شهدای کازرون برپا میشود.
همچنین مراسم تشییع پیکر شهید بهروز مصحلیان، جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۹ صبح از میدان بهار آزادی تا بهشت زهرا در کازرون برگزار میشود.
پیکر مطهر بهروز مصلحیان از شهدای مفقودالاثر دوران دفاع مقدس، پس از ۳۸ سال انتظار و با استفاده از آزمایشهای DNA، شناسایی شد.
شهید بهروز مصلحیان از نیروهای وظیفه لشکر ۱۹ فجر در سال ۱۳۶۷ در سن ۲۴ سالگی و در عملیات مجنون، هنگام انجام تک دشمن جان خود را در راه میهن فدا کرد.
شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.