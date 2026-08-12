آیین وداع و تشییع پیکر شهید والامقام بهروز مصلحیان از شهدای تازه تفحص شده، فردا و پس فردا ۲۲ و ۲۳ مرداد در شهرستان کازرون برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید بهروز مصلحیان از شهدای تازه تفحص شده دوران هشت سال دفاع مقدس ، فردا و پس فردا در کازرون برگزار می‌شود.

مراسم وداع با این شهید والامقام فردا پنجشنبه ۲۲ مرداد ساعت ۲۱:۳۰ در میدان شهدای کازرون برپا می‌شود.

همچنین مراسم تشییع پیکر شهید بهروز مصحلیان، جمعه ۲۳ مرداد ساعت ۹ صبح از میدان بهار آزادی تا بهشت زهرا در کازرون برگزار می‌شود.

پیکر مطهر بهروز مصلحیان از شهدای مفقودالاثر دوران دفاع مقدس، پس از ۳۸ سال انتظار و با استفاده از آزمایش‌های DNA، شناسایی شد.

شهید بهروز مصلحیان از نیرو‌های وظیفه لشکر ۱۹ فجر در سال ۱۳۶۷ در سن ۲۴ سالگی و در عملیات مجنون، هنگام انجام تک دشمن جان خود را در راه میهن فدا کرد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.