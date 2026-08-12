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مجمع مشاوران جوان برای نقشآفرینی در رفع چالشها، با حضور استاندار مرکزی نشست برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در جلسه مجمع مشاوران جوان به تشریح ظرفیتهای مردمی به خصوص جوانان در شناخت و حل مسائل جامعه و همچنین پیشرفت و توسعه کشور پرداخت و گفت: استفاده از خرد جمعی و فعالیتهای جمعی جوانان برای توسعه کشور راهگشاست.
مهدی زندیه وکیلی افزود: نشستهای رودر روی مسئولان با مردم و جوانان و ارتقا ارتباط دوسویه مردم و مسئولان و افزایش آگاهیهای عمومی و اطلاع رسانی هنرمندانه خدمات و دست آوردهای نظام باید از اولویتها قرار گیرد.