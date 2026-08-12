به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در جلسه مجمع مشاوران جوان به تشریح ظرفیت‌های مردمی به خصوص جوانان در شناخت و حل مسائل جامعه و همچنین پیشرفت و توسعه کشور پرداخت و گفت: استفاده از خرد جمعی و فعالیت‌های جمعی جوانان برای توسعه کشور راهگشاست.

مهدی زندیه وکیلی افزود: نشست‌های رودر روی مسئولان با مردم و جوانان و ارتقا ارتباط دوسویه مردم و مسئولان و افزایش آگاهی‌های عمومی و اطلاع رسانی هنرمندانه خدمات و دست آورد‌های نظام باید از اولویت‌ها قرار گیرد.