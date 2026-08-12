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امشب، گلستان در سوگ امام رضا (ع) سیاهپوش است؛ شبی که مردم این دیار، فارغ از تفاوتهای مذهبی، دل به نام و یاد هشتمین امام شیعیان میسپارند و ارادت خود را به خاندان پیامبر اکرم (ص) به نمایش میگذارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، محبت به امام رضا (ع) در گلستان تنها به جامعه شیعی محدود نمیشود؛ بلکه در میان اهل سنت این استان نیز جایگاهی ویژه دارد. مردم اهل سنت گلستان نیز با احترام و ارادت از امام رضا (ع) و خاندان پیامبر (ص) یاد میکنند و این محبت را بخشی از باور و فرهنگ دینی خود میدانند.
در شهرها و روستاهای استان، همزمان با شب شهادت امام هشتم (ع)، مجالس سوگواری و آیینهای مذهبی برپا میشود و مردم با حضور در این مراسمها، یاد امامی را گرامی میدارند که نامش با کرامت، مهربانی، صبر و اخلاق نیکو گره خورده است.