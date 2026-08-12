مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد از قلع و قمع ۱۹۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز که منجر به آزادسازی ۱۵ هکتار از اراضی کشاورزی در روستا‌های لم‌آباد و صالح‌آباد بخش مرکزی این شهرستان شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید احمدیبا اعلام این خبرگفت: این عملیات با دستور مقام قضایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد و طی آن نیرو‌های امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد با همراهی عوامل نیروی انتظامی، نسبت به تخریب ۱۹۶ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شامل احداث بنا و دیوارکشی اقدام کردند.

وی افزود این اقدام در راستای مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تعرض به زمین‌های زراعی و باغی انجام شده است.

احمدی با تاکید بر ضرورت دستگاه‌های مسئول با رصد میدانی، اطلاع‌رسانی عمومی و هماهنگی نزدیک با واحد‌های قضایی و انتظامی، جدیت بیشتر در این باره را خواستار شد تا از هرگونه تخلف در زمینه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی ملارد عزم جدی در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز را یادآور شد و از عموم مردم خواست تا قبل از هرگونه اقدام به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی، نسبت به دریافت مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح اقدام کنند تا از وارد آمدن خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.