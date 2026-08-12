به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان،خبرهای متنوع از گوشه و کنار استان در بسته اخبار کوتاه ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ جای گرفته است.

تمدید مهلت برخی تکالیف مالیاتی تا پایان شهریور ماه امسال

مدیرکل امور مالیاتی گیلان، گفت: درر راستای تسهیل انجام تکالیف قانونی مودیان، مهلت ارائه اظهارنامه درآمد املاک موضوع ماده (۸۰) و اظهارنامه موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ و پرداخت مالیات متعلق، تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

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برگزاری ویژه برنامه عصری با شعر با عنوان رواق دعبل در املش

به مناسبت رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام وشهادت ح امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام مراسم عصری با شعر با حضور شاعران و نویسندگان آئینی گیلان در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان املش برگزارشد.

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قرار گرفتن بیش از ۳۰ هزار شهروند فومنی زیر چتر سلامت

مدیر شبکه بهداشت و درمان فومن در حاشیه بازدید فرماندار و جمعی از مسئولان این شهرستان ازروند اجرای طرح پزشک خانواده گفت: طرح پزشک خانواده و سیستم اجرا بصورت آزمایشی در استان گیلان در ۳ مرکز جامع سلامت شبکه بهداشت ، بیمارستان امام حسن مجتبی و درمانگاه تامین اجتماعی فومن به اجرا در آمده که تاکنون ۳۴ هزار نفر از شهروندان در این طرح قرار گرفتند.

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گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در روستای مهدیخانمحله ماسال

فرمانده سپاه ماسال در آیین بزرگداشت قائد شهید امت و شهدای وطن با انتقاد از سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های حقوق بشر، سکوت آنها را در برابر جنایات وحشیانه دشمن محکوم کردو گفت:تاریخ باید از جنایاتی آمریکا در حمله به مدرسه میناب شرمسار باشد که هیچ واکنشی به آن نشان داده نشد.

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مردم ولایتمدار روستای چمثقال صومعه‌سرا به مناسبت سالروزرحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله و سلم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و نیز به یاد فرزندان شهیدشان مراسم برگزار کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اقدامی از روحانیون گیلان در این مراسم بزرگترین رسالت پیامبر اسلام را تحقق وحدت و انس بین مردم دانست وبر الگو گیری از سیره پیامبر و ائمه معصومین در مسیر وحدت تاکید کرد.