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هیاتهای مذهبی استان مازندران بمناسبت ۲۸ صفر در مشهد مقدس به عزاداری پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با ۲۸ صفر عزاداران و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت استان مازندران، در سوگ حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و کریم اهل بیت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) در مشهد مقدس به سوگواری و عزاداری پرداختند.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ هیئات مذهبی استان در صحن قدس حرم مطهر رضوی گفت: بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی مازندران در این اجتماع شرکت کردند.
محمدعلی باقری اظهار کرد: مردم مؤمن و اهلبیتدوست مازندران، از دیار علویان، در این ایام با حضور در حرم مطهر رضوی، جلوهای از ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت (ع) را به نمایش گذاشتند.
رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با بیان اینکه این مراسم با حضور هیئات مذهبی اقوام مختلف استان برگزار شد، گفت: عزاداران مازندرانی با اجرای آیینها و سنتهای عزاداری اقوام، در سوگ پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) به عزاداری پرداختند.
همچنین مردم ولایتمدار و خادمان رضوی استان مازندران علاوه بر حضور در اجتماع بزرگ عزاداران، به مدت یک شبانهروز با برپایی مواکب و چایخانه، از زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی پذیرایی و خدمترسانی کردند.
یداللهی و حسنی؛ خبرنگاران اعزامی خبرگزاری صداوسیمای مازندران به مشهد مقدس گزارش می دهند: