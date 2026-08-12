مدیرکل امور عشایری استان ایلام از اجرای عملیات احداث جاده دسترسی ۶ کیلومتری به کانون عشایری تخت‌نرم در بخش ماژین شهرستان دره‌شهر خبر داد و گفت: با اتمام این طرح، ۱۵۰ خانوار عشایری از آن بهره‌مند می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ جمعیت عشایری استان ایلام بیش از ۱۰ هزار خانوار و حدود ۶۰ هزار نفر است که از این تعداد، ۴۳۰ خانوار با جمعیتی در حدود ۱۷۰۰ نفر در ۷ کانون عشایری بخش ماژین شهرستان دره‌شهر ساکن هستند.

تخت‌نرم یکی از کانون‌های عشایری بخش ماژین دره‌شهر است که تاکنون فاقد جاده دسترسی مناسب بوده و به همت امور عشایری استان، این مشکل در حال رفع شدن است.

مسیر ۶ کیلومتری در دل رشته‌کوه‌های زاگرس که بسیار سخت و صعب‌العبور است، به همت امور عشایری استان به‌صورت امانی در حال احداث است.

فرشاد یاسمی مدیرکل امور عشایری استان در بازدید از روند اجرای این طرح، ضمن تأکید بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، نسبت به تسریع در اتمام این طرح تا قبل از شروع فصل بارندگی دستور داد.

با اتمام این پروژه، حدود ۱۵۰ خانوار عشایری از این مسیر استفاده خواهند کرد که اجرای آن موجی از رضایتمندی را در بین عشایر منطقه به وجود آورده است.