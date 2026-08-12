فرار ترامپی

رئیس جمهور آمریکا به مخفی شدن خود در کامیون حمل مواد غذایی از ترس ایران اذعان کرد، خبری که روز گذشته در رسانه‌ها پیچید و حالا سوژه رسانه‌ها در کشور‌های مختلف شده است.