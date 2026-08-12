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فرار ترامپی

رئیس جمهور آمریکا به مخفی شدن خود در کامیون حمل مواد غذایی از ترس ایران اذعان کرد، خبری که روز گذشته در رسانه‌ها پیچید و حالا سوژه رسانه‌ها در کشور‌های مختلف شده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۱- ۱۷:۲۶
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برچسب ها: ترامپ ، ترکیه ، فرار
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