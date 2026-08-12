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معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به افزایش دما و رطوبت در شهرستانهای جنوب غرب خوزستان، نسبت به افزایش خطر گرمازدگی و بیماریهای گوارشی در روزهای گرم سال هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به افزایش دما و رطوبت در شهرستانهای جنوب غرب خوزستان، نسبت به افزایش خطر گرمازدگی و بیماریهای گوارشی در روزهای گرم سال هشدار داد.
دکتر فرشید بهشتی با بیان اینکه افزایش دما در شهرستانهای منطقه، همراه با رطوبت بالا، احتمال بروز و تشدید گرمازدگی را افزایش میدهد، افزود: گرمازدگی میتواند با علائم مختلفی از جمله بیقراری، سردرد، خستگی، تب، تپش قلب و افزایش ضربان قلب همراه باشد.
وی ادامه داد: در موارد شدید، گرمازدگی میتواند باعث کاهش سطح هوشیاری و حتی مرگ فرد شود؛ بنابراین توجه به علائم و اقدام سریع برای پیشگیری و درمان آن اهمیت زیادی دارد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر ضرورت پیشگیری از گرمازدگی گفت: با توجه به شرایط آبوهوایی منطقه، مردم باید تا حد امکان از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض گرما خودداری کنند و با نوشیدن مایعات کافی، استفاده از لباسهای روشن و خنک و وسایل سرمایشی مناسب، از افزایش دمای بدن جلوگیری کنند.
بهشتی با اشاره به شرایط کاری کارگران در آبادان و فعالیتهای صنعتی این شهرستان، از کارگران خواست در زمان فعالیت در محیطهای گرم، تجهیزات و وسایل سرمایشی مناسب در اختیار داشته باشند و مصرف مایعات را جدی بگیرند.
وی همچنین کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای را از گروههای در معرض خطر گرمازدگی عنوان کرد و گفت: این افراد باید در روزهای گرم مراقبت بیشتری داشته باشند و از حضور غیرضروری در محیطهای گرم و زیر تابش مستقیم آفتاب پرهیز کنند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان درباره اقدامات اولیه در مواجهه با فرد گرمازده نیز تصریح کرد: نخستین اقدام، خارج کردن فرد از محیط گرم و انتقال او به یک مکان خنک است.
بهشتی ادامه داد: باید لباسهای اضافی و تنگ فرد را از تن خارج کرد و با استفاده از پنکه، وسایل سرمایشی و روشهای مناسب خنکسازی، دمای بدن او را کاهش داد.
وی تأکید کرد: اگر وضعیت فرد طی مدت کوتاهی بهبود پیدا نکرد یا علائم شدید مانند کاهش سطح هوشیاری مشاهده شد، باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت و برای دریافت کمک پزشکی اقدام کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین با اشاره به افزایش بیماریهای گوارشی در فصل گرما گفت: با توجه به افزایش دمای هوا، موارد بیماریهای گوارشی نیز بیشتر مشاهده میشود.
بهشتی افزود: برخی از این بیماریها عفونی هستند و میتوانند با علائمی مانند اسهال آبکی بروز کنند که بخش قابل توجهی از آنها منشأ ویروسی دارند.
وی بر رعایت اصول بهداشتی، مصرف آب و مواد غذایی سالم و توجه به بهداشت فردی برای پیشگیری از بیماریهای گوارشی تأکید کرد.