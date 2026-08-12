به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری منطقه ۲۲ تهران اعلام کرد، عملیات جمع‌آوری و ساماندهی مخازن پسماند در محله کوهک، در محدوده خیابان نسیم ۵ تا بلوار امام رضا ، با هدف کاهش چشمگیر شیرابه و جلوگیری از پدیده زباله‌گردی آغاز شده است.

در این رویکرد، مخازن پسماند در محوطه داخلی برج‌های مسکونی و تجاری استقرار یافته و به‌طور مستقیم به پاکبانان تحویل داده می‌شوند. این اقدام علاوه بر بهبود چشم‌انداز بصری محله، مانع از دسترسی حیوانات و زباله‌گردها به پسماندها شده و از انتشار شیرابه و آلودگی‌های محیطی در معابر جلوگیری می‌کند.

در این طرح، تعداد ۳۹ مخزن عمومی از سطح ناحیه ۲ حذف شده و مخازن جدید به مدیریت برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی تحویل داده شد تا مدیریت پسماند در مبدأ به‌صورت بهینه و بهداشتی صورت پذیرد.