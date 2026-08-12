مردم مسجدسلیمان ظهر چهارشنبه با حضور در مصلای این شهرستان و برگزاری مراسم سوگواری، با پیکر مطهر شهید حسین حوریان، از شهدای دفاع مقدس که اخیرا شناسایی شده است، وداع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان خوزستان، مردم عزادار مسجدسلیمان روز چهارشنبه پس از اقامه نماز ظهر و عصر در مصلای این شهرستان ضمن عزاداری به مناسبت رحلت پیامبر عظیم الشان اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با پیکر این شهید دفاع مقدس وداع کردند.

حجت الاسلام حسین ظاهری استاد حوزه و دانشگاه شوشتر و مسجدسلیمان در این آیین با اشاره به جایگاه شهدا گفت: شهادت رهبر انقلاب روز به روز در عالم پررنگ‌تر می‌شود.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر این شهید تازه‌تفحص‌شده، فردا پنجشنبه ۲۲ مردادماه از ساعت هفت صبح از میدان نمره یک آغاز و مردم شهیدپرور مسجدسلیمان، پیکر شهید را به‌صورت پیاده تا میدان مقاومت (بانک ملی) همراهی خواهند کرد.

پس از رسیدن به میدان مقاومت، ادامه مسیر تا گلزار شهدای چهاربیشه با خودرو انجام و پیکر مطهر شهید حسین حوریان پس از طی مسیر تعیین‌شده در گلزار شهدای چهاربیشه به خاک سپرده خواهد شد.

شهید حسین حوریان در روز ۲۳ خرداد ۱۳۴۷ در مسجدسلیمان به دنیا آمد و زمانی که فقط ۱۴ سال سن داشت برای دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب راهی جبهه شد.

این شهید گرانقدر در ۲۱ بهمن ماه ۱۳۶۱ در عملیات والفجر مقدماتی به کاروان شهیدان پیوست و در ۱۴ سالگی آسمانی شد.

پیکر این شهید گرانقدر اخیرا شناسایی شده است.

شهرستان مسجدسلیمان حدود یکهزار و ۲۰۰ شهید تقدیم کرده است.