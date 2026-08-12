یادآوری فرصت ۱۰ روزه؛
روزهای پایانی مهلت استفاده از اعتبار کالابرگ تیر
با پایان یافتن مرداد، فرصت استفاده از اعتبار کالابرگ تیرماه نیز منقضی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اعتبار کالابرگ تیرماه تا پایان مردادماه قابل استفاده است.
چه کسانی مشمول این یادآوری هستند؟
مشمولانی که تاکنون اعتبار کالابرگ تیرماه خود را بهطور کامل مصرف نکردهاند.
پس از پایان مرداد چه اتفاقی میافتد؟
اعتبار باقیمانده تیرماه غیرقابل استفاده خواهد شد و به ماه بعد منتقل نمیشود.
چطور از میزان اعتبار باقیمانده مطلع شویم؟
از طریق اپلیکیشن شمیم میتوان موجودی و ریزخریدهای انجامشده را مشاهده کرد.
برای جلوگیری از سوختشدن اعتبار، پیش از پایان مرداد از باقیمانده کالابرگ تیرماه استفاده کنید.