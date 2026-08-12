کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم فعالیت جریانات شمالی و وقوع بارش‌های پراکنده در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: در این مدت، به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، احتمال وقوع رگبار‌های محلی و نقطه‌ای همراه با رعد و برق وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، معقولی اظهار کرد: با توجه به حاکمیت جریانات شمالی در سطح استان، تا پایان هفته شاهد رشد ابر و بارش‌های پراکنده در نقاط مختلف گلستان خواهیم بود.

وی افزود: فعالیت این سامانه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی بیشتر خواهد بود و احتمال وقوع رگبار‌های محلی و نقطه‌ای و همچنین رعد و برق در این مناطق وجود دارد.

معقولی با اشاره به هشدار جوی صادرشده، از شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع بارش‌های رگباری و افزایش روان‌آب، از نزدیک شدن و توقف در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیر‌های عبور آب خودداری کنند.