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ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در گمرک بندرلنگه حین گشت زنی از یک فروند لنج مشکوک در حال تخلیه بار ۱۲۰ دستگاه استخراج رمز ارز قاچاق کشف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان گفت: در بررسیها مشخص شد این اقلام بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از چارچوب مقررات گمرکی وارد کشور شده است.
سرهنگ محمد علی عزتی افزود: ارزش کالاهای کشف شده طبق نظر کارشناسان اقتصادی ۴۲۰ میلیارد ریال است.
وی گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک شناور به مرجع قضایی معرفی شد.