به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان گفت: در بررسی‌ها مشخص شد این اقلام بدون رعایت ضوابط قانونی و خارج از چارچوب مقررات گمرکی وارد کشور شده است.

سرهنگ محمد علی عزتی افزود: ارزش کالا‌های کشف شده طبق نظر کارشناسان اقتصادی ۴۲۰ میلیارد ریال است.

وی گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و مالک شناور به مرجع قضایی معرفی شد.