به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از سال‌ها چشم‌انتظاری در منطقه عین‌منصور موسیان ایلام کشف شد.

این خبر، بار دیگر عطر ایثار و شهادت را در این سرزمین زنده کرد و یادآور حماسه مردانی است که جان خود را برای عزت و آرامش ایران فدا کردند.

پیکر این شهید والامقام که سال‌ها در خاک‌های این منطقه آرمیده بود، با تلاش تیم‌های تفحص شهدا شناسایی و به آغوش میهن بازگشت.

مراسم تشییع این شهید گمنام در روز‌های آینده با حضور مردم شهیدپرور استان برگزار خواهد شد.