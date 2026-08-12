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همزمان با سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از سالها انتظار در منطقه عینمنصور موسیان ایلام کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از سالها چشمانتظاری در منطقه عینمنصور موسیان ایلام کشف شد.
این خبر، بار دیگر عطر ایثار و شهادت را در این سرزمین زنده کرد و یادآور حماسه مردانی است که جان خود را برای عزت و آرامش ایران فدا کردند.
پیکر این شهید والامقام که سالها در خاکهای این منطقه آرمیده بود، با تلاش تیمهای تفحص شهدا شناسایی و به آغوش میهن بازگشت.
مراسم تشییع این شهید گمنام در روزهای آینده با حضور مردم شهیدپرور استان برگزار خواهد شد.