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مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان از کاهش ظرفیت تأمین آب استان از حدود ۸۰ به ۵۰ درصد خبر داد و گفت: محدودیتهای انرژی و قطعیهای برق، زمان بازگشت چاهها و شبکه انتقال آب به مدار را افزایش داده و تأمین پایدار آب را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، رحیمی با اشاره به شرایط فعلی تأمین آب در استان اظهار کرد: سال گذشته سهم صرفهجویی برای هر خانوار ۵۰ لیتر در شبانهروز تعیین شده بود، اما امسال این میزان بهعنوان سهم مشارکت هر شهروند، ۲۰ لیتر در شبانهروز در نظر گرفته شده است تا با همراهی مردم بتوانیم از شرایط بحرانی عبور کنیم.
وی با بیان اینکه چالش انرژی در سطح ملی بر روند تأمین آب نیز تأثیر گذاشته است، گفت: در یک ماه گذشته با استفاده از سامانه تلهمتری و ارزیابیهای مستمر، شاهد کاهش محسوس ظرفیت تأمین آب بودهایم؛ بهگونهای که میزان پرشدگی مخازن در ابتدای صبح از حدود ۸۰ درصد به نزدیک ۵۰ درصد رسیده است.