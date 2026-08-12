به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، 'محمد اسلامی در این پیام‌ها، انتصاب سردار سرلشکر خلبان پاسدار علی عبداللهی به ریاست ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار سرلشکر احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سرتیپ کیومرث حیدری به جانشینی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی به جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار دریادار پاسدار علی عظمایی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب به ریاست سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صمیمانه تبریک گفت.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این پیام‌ها، انتصابات صورت‌گرفته را بیانگر اعتماد و عنایت فرماندهی معظم کل قوا و نشان‌دهنده تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده فرماندهان در مسئولیت‌های عالی نظامی، دفاعی و اطلاعاتی کشور دانست.

اسلامی همچنین با اشاره به شرایط کشور و ایستادگی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز و تهدید دشمنان، بر نقش ایمان، فداکاری، اقتدار و جانفشانی نیرو‌های مسلح در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد و بر عهده گرفتن مسئولیت‌های جدید را جلوه‌ای از تعهد به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و عزت و سربلندی ایران عزیز برشمرد.

وی در بخش دیگری از پیام‌های خود، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و فرماندهان شهید و سرافراز نیرو‌های مسلح، برای فرماندهان منصوب‌شده در مسئولیت‌های جدید، توفیق روزافزون در مسیر ارتقای توانمندی‌ها و توسعه ظرفیت‌های انسانی، علمی، فناورانه و دفاعی و پاسداری از امنیت، استقلال و اقتدار ایران عزیز را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران با اتکا به حضور و پشتیبانی مردم مؤمن، بصیر و انقلابی و تحت زعامت و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، مقتدر، سرافراز و پیشرو، مسیر عزت و پیشرفت خود را ادامه دهد.