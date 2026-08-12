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مردم شیراز و شهرستان های فارس در صد و شصت و پنجمین شب از تداوم اجتماعات شبانه خود، با حضور گسترده در خیابانها، بر همبستگی ملی و حمایت قاطع از نظام جمهوری اسلامی، رهبری معظم انقلاب و نیروهای مسلح تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تجمعات مردمی در شهر شیراز و شهرستان های فارس همچنان با قدرت ادامه دارد و حضور شهروندان در صد و شصت و پنجمین شب از این اجتماعات، پیامی روشن از پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی و حمایت از ارکان حاکمیت دارد.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت تقویت وحدت ملی در مواجهه با چالشهای پیش روی کشور تأکید کردند.
در این اجتماعات، حاضران با سر دادن شعارهای مختلف، ایستادگی خود را در برابر سیاستهای تقابلجویانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی اعلام کردند. شرکتکنندگان ضمن تأکید بر قدرت و اقتدار نیروهای مسلح ایران، بر این نکته پافشاری کردند که همبستگی میان ملت و نهادهای حاکمیتی، اصلیترین سد در برابر مداخلات خارجی است.