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مدیر حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور با تشریح اقدامات این گروهها در دوران دفاع مقدس سوم، از مرمت و بازسازی بیش از ۳۶ هزار واحد مسکونی در ۵ استان آسیب دیده از حملات دشمن آمریکایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد مدینه نگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاربا اشاره به سابقه درخشان گروههای جهادی در دوران ۴۰ روزه دفاع مقدس سوم و نقشآفرینی آنان در قالب قرارگاه امداد و نجات کشور، گفت: گروههای جهادی در دو جنگ تحمیلی اخیر، همواره سهم گستردهای در کمک به مردم آسیبدیده داشتهاند.
وی با بیان اینکه بسیج سازندگی با هدف سازماندهی و مدیریت فعالیتها، «اتاق وضعیت» را در ستاد ملی تشکیل داده است، افزود: در حال حاضر ۱۹ هزار و ۸۸۰ گروه جهادی در عرصههای مختلفِ امداد و نجات، مرمت، بازسازی و مواکب خدمترسان به ایفای نقش میپردازند.
مدینهنگاه در تشریح بخش امداد و نجات در دوره حملات دشمن صهیونیستی- امریکایی در دفاع مقدس سوم به پنج استان کشور گفت: ۸۵۰ تیم امداد و نجات، تنها دقایقی پس از حملات دشمن در نقاط هدف حاضر شده و اقداماتی همچون آواربرداری، جستجوی مفقودین، ارائه کمکهای اولیه و خدمات پزشکی را برای یاری به آسیبدیدگان انجام دادند.
مدیر حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور درباره اقدامات بازسازی منازل تخریب شده در جنگ تحمیلی سوم نیز افزود: ۱۱۹۷ گروه جهادی در عملیات مرمت و بازسازی ۳۶ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی آسیبدیده مشارکت داشتند؛ این فعالیتها شامل راهاندازی کارگاههای شیشهبری، نجاری، آهنگری و جوشکاری برای بازگشت سریع مردم به خانههای خود بوده است.
وی در خصوص تفکیک استانی این بازسازیها گفت: در تهران ۲۹ هزار واحد، در اصفهان ۵۸۰۰ واحد، در قم ۱۱۵۰ واحد و در استان لرستان ۴۵۰ واحد مسکونی توسط جهادگران مرمت و آماده اسکان شدهاند.
مدینه نگاه افزود: درحال حاضرکار نیروهای جهادی برای مرمت منازل مسکونی آسیب دیده از جنگ پایان یافته است.
مدینهنگاه همچنین با اشاره به نقش مواکب جهادی در پشتیبانی از مردم، افزود: ۹۸۴۰ گروه جهادی در قالب ۸۰۰۰ موکب، وظایفی همچون پخت و توزیع غذا، کمک به گشتهای امنیتی و ایستوبازرسی و همچنین ساخت یادمانها را بر عهده داشتند.
وی با اشاره به مدیریت اجتماعات مردمی گفت: ۷۹۹۳ گروه جهادی در سراسر کشور مدیریت میادین و مراسمهای عمومی از قبیل هماهنگی مهمانان، سخنرانان و اجرای برنامهها را بر عهده گرفتهاند.
مدیر حرکتهای جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور در خصوص داوطلبان حوزه اجتماعی که در سامانه "جانفدا" ثبت نام کردهاند گفت: تاکنون از جمعیت 30 میلیونن نفری که در جان فدا ثبت نام کردهاند، ۲۰۰ هزار داوطلب برای همکاری در عرصههای مختلف جهادی در حوزه اجتماعی ثبتنام و اعلام امادگی کردهاند که در حال سازماندهی برای فعالیتهای آتی انان در بسیج سازندگی هستیم.
وی در پایان گفت: مردم میتوانند، برای خدمت رسانی در گروههای جهادی با مراجعه به سامانه بسیج سازندگی- اطلس جهادی اعلام آمادگی نمایند.