به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ محمد مدینه نگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگاربا اشاره به سابقه درخشان گروه‌های جهادی در دوران ۴۰ روزه دفاع مقدس سوم و نقش‌آفرینی آنان در قالب قرارگاه امداد و نجات کشور، گفت: گروه‌های جهادی در دو جنگ تحمیلی اخیر، همواره سهم گسترده‌ای در کمک به مردم آسیب‌دیده داشته‌اند.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی با هدف سازماندهی و مدیریت فعالیت‌ها، «اتاق وضعیت» را در ستاد ملی تشکیل داده است، افزود: در حال حاضر ۱۹ هزار و ۸۸۰ گروه جهادی در عرصه‌های مختلفِ امداد و نجات، مرمت، بازسازی و مواکب خدمت‌رسان به ایفای نقش می‌پردازند.

مدینه‌نگاه در تشریح بخش امداد و نجات در دوره حملات دشمن صهیونیستی- امریکایی در دفاع مقدس سوم به پنج استان کشور گفت: ۸۵۰ تیم امداد و نجات، تنها دقایقی پس از حملات دشمن در نقاط هدف حاضر شده و اقداماتی همچون آواربرداری، جستجوی مفقودین، ارائه کمک‌های اولیه و خدمات پزشکی را برای یاری به آسیب‌دیدگان انجام دادند.

مدیر حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور درباره اقدامات بازسازی منازل تخریب شده در جنگ تحمیلی سوم نیز افزود: ۱۱۹۷ گروه جهادی در عملیات مرمت و بازسازی ۳۶ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده مشارکت داشتند؛ این فعالیت‌ها شامل راه‌اندازی کارگاه‌های شیشه‌بری، نجاری، آهنگری و جوشکاری برای بازگشت سریع مردم به خانه‌های خود بوده است.

وی در خصوص تفکیک استانی این بازسازی‌ها گفت: در تهران ۲۹ هزار واحد، در اصفهان ۵۸۰۰ واحد، در قم ۱۱۵۰ واحد و در استان لرستان ۴۵۰ واحد مسکونی توسط جهادگران مرمت و آماده اسکان شده‌اند.

مدینه نگاه افزود: درحال حاضرکار نیرو‌های جهادی برای مرمت منازل مسکونی آسیب دیده از جنگ پایان یافته است.

مدینه‌نگاه همچنین با اشاره به نقش مواکب جهادی در پشتیبانی از مردم، افزود: ۹۸۴۰ گروه جهادی در قالب ۸۰۰۰ موکب، وظایفی همچون پخت و توزیع غذا، کمک به گشت‌های امنیتی و ایست‌وبازرسی و همچنین ساخت یادمان‌ها را بر عهده داشتند.

وی با اشاره به مدیریت اجتماعات مردمی گفت: ۷۹۹۳ گروه جهادی در سراسر کشور مدیریت میادین و مراسم‌های عمومی از قبیل هماهنگی مهمانان، سخنرانان و اجرای برنامه‌ها را بر عهده گرفته‌اند.

مدیر حرکت‌های جهادی سازمان بسیج سازندگی کشور در خصوص داوطلبان حوزه اجتماعی که در سامانه "جانفدا" ثبت نام کرده‌اند گفت: تاکنون از جمعیت 30 میلیونن نفری که در جان فدا ثبت نام کرده‌اند، ۲۰۰ هزار داوطلب برای همکاری در عرصه‌های مختلف جهادی در حوزه اجتماعی ثبت‌نام و اعلام امادگی کرده‌اند که در حال سازماندهی برای فعالیت‌های آتی انان در بسیج سازندگی هستیم.

وی در پایان گفت: مردم میتوانند، برای خدمت رسانی در گروه‌های جهادی با مراجعه به سامانه بسیج سازندگی- اطلس جهادی اعلام آمادگی نمایند.