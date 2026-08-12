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مسلمانان جهان در سالروز شهادت امام حسن مجتبی(ع)، کریم اهلبیت(ع)، با گرامیداشت یاد و نام آن حضرت، بر اهمیت سیره و آموزههای ایشان در مسیر هدایت، اصلاح جامعه و گسترش فرهنگ کرامت و انساندوستی تأکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امام حسن مجتبی(ع) در دوران زندگی پربرکت خود، با تأسی از سیره جد بزرگوارش، پیامبر اکرم(ص)، همواره بر حفظ وحدت، اصلاح امور جامعه و هدایت انسانها به سوی حق و حقیقت تأکید داشت. آن حضرت با بهرهگیری از اخلاق، بردباری، بخشندگی و رفتار کریمانه، الگویی ماندگار برای مسلمانان و همه انسانهای آزاده به شمار میرود.
سیره امام حسن مجتبی(ع) نشان میدهد که هدایت جامعه تنها با قدرت و رویارویی محقق نمیشود، بلکه اخلاق، صبر، گذشت و توجه به مصالح عمومی نیز از مهمترین ابزارهای اصلاح و هدایت انسانهاست. لقب «کریم اهلبیت(ع)» نیز بیانگر جایگاه والای آن حضرت در بخشندگی و دستگیری از نیازمندان است.
پیامبر اکرم(ص) نیز در طول دوران رسالت خود، همواره مردم را به رحمت، عدالت، برادری و حمایت از مظلومان دعوت کرد. این آموزهها پس از رحلت ایشان نیز در سیره اهلبیت(ع) تداوم یافت و امام حسن مجتبی(ع) یکی از برجستهترین جلوههای این مسیر الهی بود.
امروز، قرنها پس از ظهور اسلام، آموزههای پیامبر اسلام(ص) همچنان در میان ملتهای مختلف جهان مورد توجه قرار دارد. حمایت از مظلومان، مقابله با ظلم و بیعدالتی، حفظ کرامت انسانها و دعوت به صلح و حقیقت، از جمله ارزشهایی است که در سیره پیامبر رحمت(ص) و اهلبیت(ع) جایگاه ویژهای دارد.
محبوبیت نام پیامبر اسلام(ص) در نقاط مختلف جهان نیز یکی از نشانههای جایگاه ویژه آن حضرت در میان مسلمانان و حتی در میان بسیاری از مردم جهان است. انتخاب نام «محمد» برای بیش از ۱۵۰ میلیون نفر در جهان، جلوهای از گستردگی این نام و پیوند عمیق مسلمانان با پیامبر رحمت(ص) به شمار میرود.
شهادت امام حسن مجتبی(ع) فرصتی برای بازخوانی سیره آن حضرت و توجه دوباره به مفاهیمی همچون صبر، کرامت، بخشندگی، مدارا، وحدت و حمایت از مظلومان است؛ ارزشهایی که میتواند در شرایط امروز نیز چراغ راه جوامع انسانی باشد.
امام حسن مجتبی(ع) با زندگی سراسر معنویت و اخلاق خود، مسیر پیامبر اکرم(ص) را در دعوت مردم به حقیقت و نیکی ادامه داد و نام و سیره ایشان برای همیشه در تاریخ اسلام ماندگار شد.
سالروز شهادت کریم اهلبیت(ع)، یادآور شخصیتی است که کرامت و اخلاق را در کنار بصیرت و مسئولیت اجتماعی معنا کرد و نشان داد که پاسداری از حقیقت، گاه با صبر، گذشت و فداکاری همراه است.
مسلمانان جهان در این ایام با گرامیداشت مقام امام حسن مجتبی(ع)، بر ادامه راه اهلبیت(ع) در دفاع از کرامت انسان، حمایت از مظلومان، مقابله با ظلم و تقویت وحدت میان مسلمانان تأکید میکنند.