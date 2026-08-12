همزمان با دهه پایانی ماه صفر و به مناسبت شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، مراسم سوگواری شب شهادت امام رضا (ع) امشب ساعت ۲۱ در میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ همزمان با دهه پایانی ماه صفر و به مناسبت شهادت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع)، مراسم سوگواری شب شهادت امام رضا (ع) با حضور خادمیاران و یاوران امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

روابط عمومی کانون‌های خدمت رضوی اعلام کرد: این مراسم امشب ساعت ۲۱ در میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار می‌شود.