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رقابتهای وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با کسب دو نشان طلا و یک نقره نماینده نوجوان دسته ۸۵ کیلوگرم کشورمان ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدامین دادوند، وزنهبردار ایران در دسته ۸۵ کیلوگرم رقابتهای نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا به میزبانی شهر تاشکند کشور ازبکستان عملکرد درخشانی داشت و موفق به کسب دو نشان طلا و یک نشان نقره شد.
دادوند در حرکت یکضرب ابتدا وزنه ۱۴۳ کیلوگرمی را از دست داد، اما در تلاش دوم موفق به مهار ۱۴۴ کیلوگرم شد و در تلاش سوم نیز نتوانست وزنه ۱۴۸ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او با همین رکورد ۱۴۴ کیلوگرم به نشان نقره یکضرب نوجوانان آسیا رسید.
نماینده ایران در دوضرب، اما عملکردی متفاوت داشت. دادوند هر سه تلاش خود را با موفقیت پشت سر گذاشت و پس از مهار وزنههای ۱۷۰ و ۱۷۷ کیلوگرم، در سومین حرکت نیز وزنه ۱۷۹ را با موفقیت ثبت کرد و نشان طلای دوضرب نوجوانان آسیا را به دست آورد.
دادوند در مجموع نیز با ثبت حدنصاب ۳۲۳ کیلوگرم عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا را از آن خود کرد و دومین نشان طلای خود را در این رقابتها کسب کرد.