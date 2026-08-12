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مدیرکل بهزیستی خوزستان از آغاز پویش «شکرانه خرمن نخل» از ۲۵ مرداد تا ۱۵ مهرماه با هدف جمعآوری رطب و خرمای کشاورزان و خیرین و حمایت از خانوادههای نیازمند تحت پوشش بهزیستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مهران کریمیان گفت: این پویش با همکاری جهاد کشاورزی، اتحادیه نخلداران و دهیاریهای استان برگزار میشود و کشاورزان، خیرین و عموم مردم میتوانند بخشی از محصول رطب و خرمای خود را به خانوادههای نیازمند تحت پوشش بهزیستی اختصاص دهند.
وی افزود: این پویش در ۱۶ شهرستان هدف شامل آبادان، خرمشهر، شادگان، اهواز، دشت آزادگان، حمیدیه، کارون، باوی، هندیجان، ماهشهر، امیدیه، بهبهان، رامهرمز، شوش، شوشتر و دزفول اجرا میشود.
مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: خیرین و کشاورزان علاوه بر اهدای مستقیم محصول، میتوانند با فروش رطب و خرما و اختصاص درآمد حاصل از آن به پویش نیز در حمایت از خانوادههای نیازمند مشارکت کنند.
کریمیان ادامه داد: کمکهای نقدی نیز از طریق درگاه مشارکتهای مردمی بهزیستی، کارت مجازی ۶۳۶۷ ۹۵۷۰ ۷۲۷۲ ۳۲۹۴، شماره حساب ۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹، شماره شبا IR۰۹۱۰۰۰۰۴۱۵۷۰۳۴۵۴۱۶۰۳۹۵۹ و کد دستوری #۲۲۲۵۰۶۶۵۵ قابل انجام است.
وی تاکید کرد: تمامی کمکهای نقدی و غیرنقدی این پویش برای حمایت از خانوادههای نیازمند تحت پوشش بهزیستی خوزستان هزینه خواهد شد.
کریمیان از کشاورزان، خیرین و مردم نوعدوست استان خواست با پیوستن به این پویش، بخشی از برکت نخلستانهای خوزستان را به سفره خانوادههای نیازمند هدیه کنند.