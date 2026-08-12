به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،داریوش صادقی، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۶۵۶ هزار تن کالا از گمرک خسروی به خارج از کشور صادر شده است. صادقی با اشاره به جایگاه گمرک خسروی در مبادلات تجاری کشور افزود: این گمرک به عنوان یکی از مهم‌ترین گمرکات کشور در حوزه صادرات، نقش مؤثری در توسعه تجارت خارجی و رونق اقتصادی منطقه دارد. مدیر گمرک خسروی همچنین با اشاره به جایگاه این مرز در تردد زائران اربعین حسینی گفت: خسروی علاوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، یکی از مهم‌ترین مرزهای اربعینی کشور است و امسال در ایام اربعین میزبان بیش از یک میلیون زائر بود.