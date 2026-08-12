رونمایی از پوستر همایش ملی زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی در تبریز
از پوستر همایش ملی زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی با حضور نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی رونمایی شد.
در این دیدار پوستر رسمی همایش نیز با حضور حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل رونمایی شد.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی در این دیدار با تاکید بر اهمیت تبیین جایگاه زن در الگوی اسلامی بر ضرورت توجه به ظرفیتهای علمی، فرهنگی و نخبگانی در برگزاری این رویداد تاکید کرد.
وی برگزاری همایش ملی زن تراز در گفتمان انقلاب اسلامی را فرصتی برای تبیین نقش و جایگاه زن در گفتمان انقلاب اسلامی دانست و بر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و صاحبنظران برای تحقق اهداف این همایش تاکید کرد.
در ادامه این نشست اعضای دبیرخانه اجرایی همایش گزارشی از اقدامات انجام شده و روند برنامهریزی برای برگزاری این رویداد ارائه کردند.