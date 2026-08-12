مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش سرعت وزش باد و وقوع غبار در برخی مناطق استان طی روزهای آینده خبر داد.

افزایش سرعت باد و غبار در کهگیلویه و بویراحمد

افزایش سرعت باد و غبار در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌ها و الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد طی چهار روز آینده، آسمان بیشتر مناطق استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کرمی افزود: در یاسوج طی این مدت، افزایش ابر و وزش باد همراه با غبار در برخی مناطق رخ خواهد داد و در ارتفاعات، احتمال رگبار و رعد و برق نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در یاسوج دمای هوا طی روزهای آینده به حدود ۳۷ درجه سانتی‌گراد و حداقل دما به حدود ۱۴ درجه خواهد رسید و وزش باد نیز در برخی ساعات افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به شرایط جوی امامزاده جعفر گچساران گفت: در این منطقه نیز آسمان صاف تا کمی ابری، گاهی همراه با افزایش سرعت باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

کرمی بیان کرد: دمای هوا در امامزاده جعفر طی چهار روز آینده در گرم‌ترین ساعات به حدود ۴۶ درجه و در خنک‌ترین ساعات به حدود ۲۶ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی با توجه به شرایط گرم و خشک و افزایش احتمال حریق، بر رعایت توصیه‌های ایمنی در عرصه‌های طبیعی تأکید کرد و گفت: مردم و بهره‌برداران از روشن کردن آتش و استفاده از مواد آتش‌زا در مراتع، جنگل‌ها و مزارع برداشت‌شده خودداری کنند.