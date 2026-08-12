به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،

دکتر کامران کریمی با اشاره به اینکه مراکز خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت فعال خواهند بود، افزود: در سال زراعی جاری ۱۱۱ هزار هکتار از اراضی شهرستان کرمانشاه به کشت گندم اختصاص یافته و ۱۶ مرکز خرید، با نظارت کارشناسان بر فرایند خرید تضمینی گندم از کشاورزان نظارت دارند. دکتر کریمی تصریح کرد: از ۱۱۱ هزار هکتار گندم مذکور، ۲۹ هزار هکتار گندم آبی و ۸۲ هزار هکتار گندم دیم می باشد. گفتنی است بر اساس اعلام اداره کل غله ، شهرستان کرمانشاه با خرید تضمینی بیش از ۱۹۸ هزار تن گندم، رتبه نخست را در میان شهرستان‌های استان دارد و شهرستان‌های اسلام‌آبادغرب با ۸۰ هزار تن و سنقروکلیایی با ۷۴ هزار تن گندم خریداری‌شده، در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.