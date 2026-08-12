به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده موتورسیکلت در محور شاهین دژ_ میاندوآب (روستای حسین آباد) اعلام و تیم نجاتگران پایگاه امداد و نجات احمدآباد هلال احمر شهرستان شاهین دژ به محل حادثه اعزام شد.

محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.