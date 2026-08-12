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۱۶۴ شب حضور پرشور مردم در میدان ۲۲ بهمن ایلام، روایتگر مقاومتی است که جهانیان را تحت تأثیر قرار داده است. در میان جمعیت، محمدعلینژاد، جوانی که سالهاست در سوئد زندگی میکند، با دلی پر از عشق به وطن، در اولین فرصت خود را به زادگاهش رسانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ۱۶۴ شب است که حضور پرشور مردم، به میدان ۲۲ بهمن ایلام جان تازهای بخشیده است. مردمی که با حضور آگاهانه خود، درس مقاومت و ایستادگی را به جهانیان مخابره کردهاند.
در میان جمعیت، جوانی به نام محمدعلینژاد حضوری متفاوت دارد. او که از کودکی در سوئد زندگی میکند و هماکنون در یک کارخانه بستهبندی مواد غذایی مشغول به کار است، میگوید: پس از شهادت رهبر انقلاب و جنگ بیرحمانه، دلش با ایران بوده و در اولین فرصت به شهرش ایلام آمده است.
علینژاد با بیان اینکه وطن همچون پدر و مادر عزیز است، گفت: دیدن مقاومت و وطندوستی مردم ایران، روحیه وطنپرستی را در او دوچندان کرده است.
او که تا فردا در ایلام حضور دارد، میگوید: همچون روزهای اول جنگ، به محض بازگشت به سوئد، در تجمعات ایرانیان آزاده شرکت خواهد کرد.