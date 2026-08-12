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فرمانده انتظامی بستانآباد از دستگیری قاتل یک مرد در پی وقوع یک فقره قتل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،حبیب خدایی اظهار کرد:در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان بستانآباد ماموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند و تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز کردند.
وی افزود:در بررسیهای اولیه مشخص شد متهم به دلیل اختلافات خانوادگی برادر خود را به قتل رسانده است. ماموران پلیس آگاهی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهرهگیری از اشرافیت پلیسی قاتل را در کوتاهترین زمان ممکن پس از ارتکاب قتل شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بستانآباد با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور به موقع، با جرایم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.