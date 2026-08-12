به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،حبیب خدایی اظهار کرد:در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان بستان‌آباد ماموران پلیس آگاهی بلافاصله در محل حاضر شدند و تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری عامل جنایت آغاز کردند.



وی افزود:در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم به‌ دلیل اختلافات خانوادگی برادر خود را به قتل رسانده است. ماموران پلیس آگاهی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهره‌گیری از اشرافیت پلیسی قاتل را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پس از ارتکاب قتل شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بستان‌آباد با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور به‌ موقع، با جرایم خشن و مخلان نظم و امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد.