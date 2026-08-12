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سرپرست اداره کتابخانههای عمومی شهرستان کرمانشاه گفت : کتابخانههای عمومی امیرکبیر و شهید بهشتی در روزهای تعطیل۲۲ و ۲۳ مرداد فعال است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عزیزی گفت: کتابخانه عمومی امیرکبیر در روزهای پنجشنبه ۲۲ مرداد و جمعه ۲۳ مردادماه تا ساعت ۱۴ پذیرای شهروندان و اعضای کتابخانه خواهد بود.
همچنین کتابخانه عمومی شهید بهشتی نیز با مشارکت و فعالیت خودگردان، پنج شنبه و جمعه تا ساعت ۲۳ به ارائه خدمات به شهروندان، علاقهمندان به مطالعه و بهویژه داوطلبان کنکور ادامه خواهد داد.
وی ادامه داد: تداوم خدمترسانی در این ایام، با تأکید نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با هدف پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای مطالعاتی جامعه انجام میشود و مجموعه کتابخانههای عمومی شهرستان کرمانشاه تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای موجود، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر مردم از این فضاهای فرهنگی را فراهم کند