مرتضی رمضانی دروازبان سابق و پرافتخار تیم ملی فوتبال پنج نفره به عنوان مربی ت، یم ملی را در بازی‌های پارآسیایی همراهی میکند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، بیست و یکمین اردوی تیم ملی فوتبال نابینایان برای حضور پرقدرت و کسب افتخاری دیگر در بازی‌های پارآسیایی ناگویا ژاپن تا ۲۷ مرداد ماه در کرمان برگزار میشود و مرتضی رمضانی نماینده گیلان بعنوان یکی از مربیان تیم ملی در این اردو حضور دارد.

مرتضی رمضانی دروازبان سابق و پرافتخار تیم ملی فوتبال پنج نفره کشورمان است که بعنوان مربی تیم ملی را در بازی‌های پارآسیایی همراهی میکند.