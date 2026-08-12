روند مطلوب احداث مرکز شیمیدرمانی خیرساز بیمارستان دهدشت
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: طرحهای توسعهای بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت با شتاب مطلوب در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رقیه پناهی رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در بازدید یک روزه از بیمارستان امام خمینی رحمه الله علیه دهدشت گفت: بخش مراقبتهای ویژه این بیمارستان با اعتبار۲۰ میلیاردتومان در حال تعمیر است.
دکتر پناهی ضمن قدردانی از بنیاد نیکوکاری رایحه سوق به عنوان مجری ساخت این طرح ارزشمند، مشارکت خیران را سرمایهای ماندگار در توسعه زیرساختهای سلامت دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همراهی، مرکز شیمیدرمانی در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری می رسد و خدمات تخصصی و شایستهای به بیماران منطقه ارائه می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین از طرح تبدیل بخش سابق نوزادان به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بازدید کرد.
وی افزود : این طرح با مساحت ۳۸۵ متر مربع در دست اجرا است و مرحله نخست آن، شامل تخریب کامل بخش سابق نوزادان، با موفقیت به پایان رسیده است.
پناهی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای درمانی ادامه داد: با تکمیل این طرح، ظرفیت تختهای مراقبتهای ویژه بیمارستان به شکل قابل توجهی افزایش می یابد و این اقدام، ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی، نقش مؤثری در پاسخگویی بهتر به بیماران و تأمین نیازهای درمانی منطقه ایفا کرده و بخشی از کمبود تختهای ویژه بیمارستان را برطرف خواهد کرد.
پایمرد رئیس بیمارستان دهدشت هم گفت: بخش مراقتهای ویژه با مساحت بیش از ۶۰۰ متر مربع و ساختمان شیمی درمانی با مساحت ۲۴۰ متر مربع در حال احداث است.
رزمخواه رئیس شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه هم گفت: در این بازدید از روند احداث ساختمان شیمی درمانی و همچنین بخش مراقبتهای ویژه بررسی و اقدامات لازم در خصوص تخصیص اعتبار انجام شد.